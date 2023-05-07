Андрей Ануфриев из Рязанской области получил национальную премию «Будущее России!»

Житель города Рыбное Андрей Ануфриев стал обладателем национальной премии «Будущее России!» в номинации «Эстрадный вокал» 9-11 лет. Об этом пишет издательство «Пресса».

Награждение победителей и обладателей нацпремии в области культуры и искусства состоялось 6 мая в концертном зале «Измайлово» в Москве.

«Будущее России» – это первая в России награда, призванная продемонстрировать миру всё многообразие талантов и дарований наших детей и молодёжи.

По словам мамы Андрея Аллы, в финал конкурса её сын прошёл, завоевав Гран-при национального конкурса исполнительского мастерства «Надежды России» в Суздале, который прошёл 4 марта.