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Воскресенье, 7 мая, 2023

Андрей Ануфриев из Рязанской области получил национальную премию «Будущее России!»

Татьяна Проводина
Источник: Издательство "Пресса"

Житель города Рыбное Андрей Ануфриев стал обладателем национальной премии «Будущее России!» в номинации «Эстрадный вокал» 9-11 лет. Об этом пишет издательство «Пресса».

Награждение победителей и обладателей нацпремии в области культуры и искусства состоялось 6 мая в концертном зале «Измайлово» в Москве.

«Будущее России» – это первая в России награда, призванная продемонстрировать миру всё многообразие талантов и дарований наших детей и молодёжи.

По словам мамы Андрея Аллы, в финал конкурса её сын прошёл, завоевав Гран-при национального конкурса исполнительского мастерства «Надежды России» в Суздале, который прошёл 4 марта.

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