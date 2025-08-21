Публицист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман считает, что в школьную программу необходимо добавить уроки логики. По его мнению, эта дисциплина поможет детям упорядочивать и систематизировать знания, а также сформировать целостную картину мира.

Вассерман объяснил, что логика учит воспринимать информацию не как набор разрозненных фактов, а как проявление закономерностей, которые гораздо легче постигать, чем заучивать отдельные данные. Он отметил, что именно из совокупности таких закономерностей и складывается целостная картина мира.

По мнению депутата, сначала нужно вернуть логику в школьную программу, а затем уже перерабатывать другие предметы с учётом этого подхода.

Ранее Вассерман заявлял, что если изменить методику образования с заучивания на понимание закономерностей, то нагрузка на учеников автоматически снизится.

С 2025 года из школьной программы в России исключили обществознание для учеников 5-7-х классов, заменив его курсом «История нашего края».