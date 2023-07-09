Анатолий Бороненков возглавил рязанское отделение ДОСААФ

Исполняющим обязанности руководителя Рязанского регионального отделения ДОСААФ назначен Анатолий Бороненков. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте организации.
Бороненков, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия». Родился 16 мая 1970 года в Рязани. Выпускник военного училища связи, также имеет юридическое образование, служил военным дознавателем, следователем.
Бороненков — председатель Рязанской областной организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих.