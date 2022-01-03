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Понедельник, 3 января, 2022
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Анастасия Узорешительница: народные приметы и что нельзя делать 4 января

7info7

4 января в православном календаре — день памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы. Во время гонения на христиан святая приняла мученическую смерть, не отказавшись от веры Христовой.

В народной традиции эта дата носит название Анастасии Узорешительницы. На Руси святую всегда считали покровительницей беременных и невинно осужденных. Именно с молитвами об этих людях обращаются к Анастасии.

4 января: традиции и запреты

4 января девушки и женщины принимались за рукоделие. Если в семье была беременная, то для неё вышивали специальное полотенце-оберег, которое нужно брать с собой на роды.

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Знахарки 4 января читали заговоры от выкидышей и женских болезней. Считалось, что эта дата хорошо подходит от исцеления разных бабьих хворей.

Среди запретов, которые распространяются на Анастасию Узорешительницу, можно вспоминить следующие:

  • нельзя бить, обижать и обзывать дурным словом домашний скот. Можно навлечь на домашних животных мор;
  • нельзя прокалывать уши. Долго заживать будут;
  • нельзя ходить босиком по дому. Можно сильно заболеть;
  • беременным нельзя вязать. Иначе роды пройдут тяжело.

Народные приметы 4 января

  • 4 января определяли, каким будет октябрь. Если снег идёт, ждите много дождей. Если морозно на улице — месяц будет холодным и даже снежным. Если ясно и солнце светит, будет долгое бабье лето.
  • Если на реках потрескался лёд, рыбаки смогут наловить летом много рыбы;
  • Звёздная ночь сулит много хороших новостей;
  • Если беременная родила 4 января, то ребёнок станет счастливым;
  • Снегири сидят на ветвях — к большому урожаю ягод летом.

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