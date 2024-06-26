Среда, 26 июня, 2024

Анастасия Шадрина рассказала о предпринимательском пути вместе с Центром “Мой бизнес”

Автор: 7info

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Фото предоставлено Агентством развития бизнеса

Анастасия Шадрина, директор сети танцевальных студий Art-Rise — о предпринимательском пути вместе с Центром “Мой бизнес”

Проекту Art-Rise уже более 10 лет. Началось всё с личной инициативы студентки-пятикурсницы Анастасии Шадриной, которая, проявив себя в качестве творческой активистки и молодого педагога для начинающих танцоров, решила открыть полноценную студию в 2012 году. Путь увлекательный и полный искусства пролëг перед ней после. 

Первый филиал был открыт на площади Ленина, и  тогда в команде было всего восемь человек, которых Анастасия знала лично. Сейчас Art-Rise разросся уже до 4 точек, которые предоставляют услуги обучения различным видам танцев представителям всех возрастов. Воспитанники студии участвуют во всероссийских конкурсах, посещают соревнования и летние выездные сборы. 

В своё время Анастасии помог опыт посещения Школы молодёжного предпринимательства. Функционирует она под началом Центра «Мой бизнес», входящего в Агентство развития бизнеса, который сейчас уже напрямую осуществляет поддержку Art-Rise. Помощь предпринимателям в ЦМБ оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Студия часто обращается к Центру по вопросам поддержки, получения грантов. Из последнего и особенно важного можно отметить помощь в получении статуса социального предприятия, решение вопросов рекламы и упаковки франшизы, а также акселерации. 

Среди планов по развитию проекта в будущем Анастасия отмечает перспективу расширения, вплоть до других регионов. 

В Рязанской области номер телефона ЦМБ для консультации: +7 (4912) 606-000. Адрес: Каширина, 1б, 2 подъезд, 3 этаж

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