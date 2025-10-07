Анализ проб семян дуба и каштана проводят специалисты в Рязанской области

В сентябре и октябре специалисты ЦЗЛ Рязанской области проводят заготовку таких пород, как дуб черешчатый, дуб красный, конский каштан обыкновенный и другие. Для исключения заготовки низкокачественных и некондиционных семян необходимо провести предварительные анализы проб семян.

Всё начинается со сбора небольшого образца лесной породы в насаждениях или на лесосеменных плантациях. У каждой породы своя масса образца. Например, для дуба черешчатого и дуба красного масса образца составляет 2,5 кг, а для конского каштана обыкновенного — 6 кг. После этого заполняются документы: письмо-заявка и акт отбора среднего образца. Они отправляются в филиал ФБУ «Рослесозащита»-ЦЗЛ «Рязанской области», отдел «Тамбовская лесосеменная станция» для дальнейших анализов проб семян.

Начинается следующий этап работы. Специалисты отдела «Тамбовская лесосеменная станция» проводят анализ на чистоту, массу 1000 штук, доброкачественность семян. Анализ на чистоту позволяет удалить ненужный сор, загнившие семена или семена, зараженные вредителями.

Основным вредителем у дуба черешчатого является желудевый долгоносик и желудевая плодожорка. Их можно определить по форме отверстия. Другие породы обычно менее заражены вредителями.

Масса 1000 штук семян у дуба определяется путем взвешивания. Чем тяжелее семена, тем больше в них питательных веществ. Анализ на определение доброкачественности семян у таких пород проводят методом взрезывания 300 штук. Визуально просматривается состояние зародыша и семядоли. После чего определяют процент выхода здоровых семян.

На начало октября 2025 года инженерами лесосеменной станции выполнено шесть предварительных анализов проб семян. Были проверены желуди дуба черешчатого Моршанского, Тамбовского, Кирсановского, Степного и Челнавского лесхозов Тамбовской области. В результате проведенных предварительных анализов все пробы семян отвечают первому классу качества. Некондиционных семян выявлено не было.