Вторник, 7 октября, 2025
13.1 C
Рязань
Экология, природа, животные

Анализ проб семян дуба и каштана проводят специалисты в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В сентябре и октябре специалисты ЦЗЛ Рязанской области проводят заготовку таких пород, как дуб черешчатый, дуб красный, конский каштан обыкновенный и другие. Для исключения заготовки низкокачественных и некондиционных семян необходимо провести предварительные анализы проб семян.

Всё начинается со сбора небольшого образца лесной породы в насаждениях или на лесосеменных плантациях. У каждой породы своя масса образца. Например, для дуба черешчатого и дуба красного масса образца составляет 2,5 кг, а для конского каштана обыкновенного — 6 кг. После этого заполняются документы: письмо-заявка и акт отбора среднего образца. Они отправляются в филиал ФБУ «Рослесозащита»-ЦЗЛ «Рязанской области», отдел «Тамбовская лесосеменная станция» для дальнейших анализов проб семян.

Начинается следующий этап работы. Специалисты отдела «Тамбовская лесосеменная станция» проводят анализ на чистоту, массу 1000 штук, доброкачественность семян. Анализ на чистоту позволяет удалить ненужный сор, загнившие семена или семена, зараженные вредителями.

Основным вредителем у дуба черешчатого является желудевый долгоносик и желудевая плодожорка. Их можно определить по форме отверстия. Другие породы обычно менее заражены вредителями.

Масса 1000 штук семян у дуба определяется путем взвешивания. Чем тяжелее семена, тем больше в них питательных веществ. Анализ на определение доброкачественности семян у таких пород проводят методом взрезывания 300 штук. Визуально просматривается состояние зародыша и семядоли. После чего определяют процент выхода здоровых семян.

На начало октября 2025 года инженерами лесосеменной станции выполнено шесть предварительных анализов проб семян. Были проверены желуди дуба черешчатого Моршанского, Тамбовского, Кирсановского, Степного и Челнавского лесхозов Тамбовской области. В результате проведенных предварительных анализов все пробы семян отвечают первому классу качества. Некондиционных семян выявлено не было.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.
Новости России

Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт. Терпение было стратегией, теперь оно превращается в ресурс, который подходит к концу.
Новости России

Стала известна главная версия пропажи семьи в тайге под Красноярском

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае, попала...
Новости мира

«Фашисты!»: в Киеве мобилизовали мужа звезды «Сватов» Бондаревой-Репиной

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина сообщила в соцсетях о насильственной...
Погода

Первый снег в Москве и Центральной России ожидается в конце ноября – начале декабря — Тишковец

Сейчас в столичном регионе наблюдается «золотая осень» с установившимися туманами и дождями. Такая же погода, кстати, установилась и в Рязани. 

Последние новости

Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани

В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.

Скончался председатель Рыбновского отделения «Боевое братство» Николай Мирзоян

Николай Мирзоян был ветераном боевых действий. Он родился 10 апреля 1956 года в азербайджанском городе Мингечаур.

Туман накроет Рязанскую область 8 октября

В среду в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Саженцы сибирского кедра высадили в эко-парке «Здоровое долголетие»

На данный момент в парке высажено свыше 200 деревьев различных видов. Эта практика была признана одной из лучших в России

Карпатский колдун двадцать лет назад жутко описал будущее Украины: «эти земли напитаются мёртвым запахом»

Его пророческие слова предвещают распад Украины. Так она заплатит за совершённое предательство.

Полосу движения для маршруток уберут в районе ТД «Барс»

В Рязани изменится организация дорожного движения на участке в районе остановки общественного транспорта «ТД Барс».

В Рязанской области наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ

Грипп опасен своими осложнениями. Вакцинация – самый эффективный способ защиты себя и близких.

В Рязани установили бюст руководителю обороны Севастополя в Крымской войне Владимиру Корнилову

На улице Нахимова, рядом со школой №57, установили бюст вице-адмирала Владимира Корнилова.

Жительница Московской области помогла зарубежным мошенникам обмануть рязанского пенсионера на 720 тысяч рублей

В ходе переписки с неизвестными она согласилась получать деньги от обманутых людей за определенный процент.

Десятки домов останутся без воды 8 октября в Рязани

В связи с ремонтными работами на водопроводе с 09:30 до 17:00 будет прекращена подача ресурса.

ФСБ в Рязани пресекла канал незаконной миграции, организованный выходцами из Средней Азии

В отношении обоих фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пассажир «Деу Нексия» погиб в ДТП в Клепиковском районе 

Госавтоинспекция прокомментировала трагическое ДТП в Клепиковском районе. 

Расписание пригородных поездов в Московской и Рязанской областях изменится с 8 октября 

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится с 8 октября в связи с развитием инфраструктуры.

Профессор МГИМО раскрыл настоящий план Трампа с «Томагавками» 

А вот если задуманное сорвётся, тогда придётся переходить к крайним мерам. 

В России зафиксирован исторический максимум распространения дипфейков

В российском сегменте интернета с начала 2025 года отмечается резкий рост количества дипфейков — поддельных видео, созданных для целенаправленного введения людей в заблуждение и представляющих социальную опасность.