Аналитики SOKOLOV: за полгода рязанцы потратили на ювелирные изделия 1,094 млрд рублей

По данным Аналитического Центра SOKOLOV по итогам 1 полугодия 2025 года рынок ювелирной розницы Рязани в денежном выражении достиг 964,1 млн рублей, что на 7% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Рынок Рязанской области в целом вырос на 9% и достиг 1,094 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В России оборот ювелирных украшений по итогам 1 полугодия 2025 года вырос на 11% и составил 220,5 млрд рублей.

В Рязанской области вырос и средний чек на ювелирные украшения. За первое полугодие 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 19% и составил 9 530 рублей.

Средний чек на ювелирные изделия в Рязани увеличился на 19% и достиг 9 814 рублей. Средний чек по России в целом вырос с лета прошлого года на 16% до 9 884 рублей.

«Рост рынка в январе-июне 2025 года обусловлен увеличением продаж ювелирных изделий через маркетплейсы, их доля достигает уже 13% от совокупного объема рынка ювелирной розницы», — отметила Алина Колпакова, руководитель Аналитического центра SOKOLOV.