Аналитики рассказали о самых востребованных в Рязани «летних» профессиях

По данным hh.ru, за последний месяц работодатели Рязанской области разместили более 1,2 тысячи вакансий на летний период. Больше всего предложений о подработке или сезонной занятости было опубликовано для рабочих и массовых профессий.
Так, самое большое количество вакансий этим летом приходится на продавцов-консультантов и кассиров — почти каждая пятая вакансия относится именно к этим категориям. Средняя зарплата для продавцов на лето уже достигла 47 тысяч рублей.
На втором месте по востребованности — курьеры, на них приходится 15% всех летних вакансий. Средний доход в этой категории составил более 153 тысяч рублей.
Третье место заняли упаковщики и комплектовщики — 9% от общего числа предложений. Их средняя зарплата составила 140,7 тысячи рублей.
Среди профессий с самой высокой оплатой, помимо курьеров, выделяются также водители — их ожидаемый летний доход составляет около 150 тысяч рублей.
Топ актуальных вакансий с работой на сезон\лето в регионе:
- Курьер доставок, до 197 868 ₽ за месяц, на руки,
- Начинающий специалист, до 135 840 ₽ за месяц, на руки,
- Продавец на лето, от 44 500 ₽ за месяц, до вычета налогов,
- Помощник повара на лето, от 60 000 ₽ за месяц, до вычета налогов,
- Горничная-уборщица/уборщик, до 50 000 ₽ за месяц, на руки,
- Вожатый в детский городской лагерь IT-школы, до 46 000 ₽ за месяц, на руки.
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