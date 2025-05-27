Аналитики рассказали о самых востребованных в Рязани «летних» профессиях

По данным hh.ru, за последний месяц работодатели Рязанской области разместили более 1,2 тысячи вакансий на летний период. Больше всего предложений о подработке или сезонной занятости было опубликовано для рабочих и массовых профессий.

Так, самое большое количество вакансий этим летом приходится на продавцов-консультантов и кассиров — почти каждая пятая вакансия относится именно к этим категориям. Средняя зарплата для продавцов на лето уже достигла 47 тысяч рублей.

На втором месте по востребованности — курьеры, на них приходится 15% всех летних вакансий. Средний доход в этой категории составил более 153 тысяч рублей.

Третье место заняли упаковщики и комплектовщики — 9% от общего числа предложений. Их средняя зарплата составила 140,7 тысячи рублей.

Среди профессий с самой высокой оплатой, помимо курьеров, выделяются также водители — их ожидаемый летний доход составляет около 150 тысяч рублей.

Топ актуальных вакансий с работой на сезон\лето в регионе: