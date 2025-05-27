Вторник, 27 мая, 2025
21.7 C
Рязань
Изображение от freepik
Изображение от freepik
ОбществоГлавные новости

Аналитики рассказали о самых востребованных в Рязани «летних» профессиях

Алексей Самохин

По данным hh.ru, за последний месяц работодатели Рязанской области разместили более 1,2 тысячи вакансий на летний период. Больше всего предложений о подработке или сезонной занятости было опубликовано для рабочих и массовых профессий.

Так, самое большое количество вакансий этим летом приходится на продавцов-консультантов и кассиров — почти каждая пятая вакансия относится именно к этим категориям. Средняя зарплата для продавцов на лето уже достигла 47 тысяч рублей.

На втором месте по востребованности — курьеры, на них приходится 15% всех летних вакансий. Средний доход в этой категории составил более 153 тысяч рублей.

Третье место заняли упаковщики и комплектовщики — 9% от общего числа предложений. Их средняя зарплата составила 140,7 тысячи рублей.

Среди профессий с самой высокой оплатой, помимо курьеров, выделяются также водители — их ожидаемый летний доход составляет около 150 тысяч рублей.

Топ актуальных вакансий с работой на сезон\лето в регионе:

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские ракеты снесли пол-Украины и ставку Зеленского

По оценкам экспертов, это — самая продолжительная и массированная серия ударов по военной инфраструктуре Украины за всё время СВО.
Новости России

В Челябинске таксист убил пассажирку и спрятал труп в лесу

По данным следствия, 22 мая женщина перестала выходить на связь и не пришла на работу. С заявлением о пропаже дочери в полицию обратилась её мать.
Новости России

Знакомый с пентаграммой на лице жестоко расправился с 11-классницей

Он страдал от депрессии и бессонницы, пил таблетки. А потом позвал девушку на свидание — и буквально изрезал её тело в клочья.
Новости мира

Макрон получил по лицу от жены перед камерами

Все произошло перед камерами во Вьетнаме, куда Макрон прибыл с супругой.
Интересное

Математик-пророк Сидик Афган назвал дату начала третьей мировой войны

Математик-пророк Сидик Афган в программе «Основано на реальных событиях» телеканала НТВ...

Последние новости

Кино и ТВ

Стартовали съёмки второго сезона многосерийной мелодрамы «Лимитчицы»

События второго сезона разворачиваются спустя почти двадцать лет после завершения первого.
Армия и СВО

Рязанские ветераны СВО и члены семей погибших героев отправились в путешествие по Золотому кольцу

Маршрут проходит через Кострому, Ярославль, Владимир и Суздаль.
Новости России

Появилась информация о чудесах после смерти старца Илия Ноздрина

По словам бойца, над них кружил беспилотник ВСУ «Баба-Яга», смерть была близка, но к нему явился старец Илий и вывел с поля боя.
Общество

Более 27 тысяч детей отправятся на летний отдых в Рязанской области

В Рязанской области официально началась летняя оздоровительная кампания.
Общество

В Рязанской области продлили приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс «Знай наших»

Уже поступило 156 идей от рязанцев
Новости Рязани и области

«Чебубу и другие приключения Шурика»: ТНТ представляет первый тизер-постер своего новогоднего телехита

Новогодняя премьера ТНТ — «Чебубу и другие приключения Шурика» — продолжает фирменную традицию праздничных телефильмов канала.
Новости мира

Крысы бегут с корабля: наёмники ВСУ заявили о роспуске подразделения

Chosen Company была сформирована вскоре после начала СВО как 312-я шведская добровольческая рота. Командовал подразделением американец Райан О’Лири.
Происшествия

В Рязани спасли человека с кондиционера на 11-м этаже

Трогательные кадры спасения, мужчина (или женщина) крепко обнимает сотрудника МЧС