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Новости России

Аналитики НАПИ рассказали, как теряют в цене японские автомобили

Алексей Самохин
Изображение от vecstock на Freepik

Маркетинговое агентство НАПИ (Национальное агентство промышленной информации) обновило отчёт «Остаточная стоимость легковых автомобилей» по итогам второго квартала 2025 года.

Среди шестилетних и десятилетних японских легковых автомобилей самым дорогим на вторичном рынке оказался TOYOTA HIGHLANDER. Средняя цена этой модели во втором квартале составила: 4 282 000 рублей — за автомобиль с пробегом 6 лет, 3 128 000 рублей — за автомобиль с пробегом 10 лет.

Лидеры по сохранности остаточной стоимости:

Через 6 лет эксплуатации

Абсолютным лидером по соотношению остаточной стоимости к цене нового автомобиля стал TOYOTA RAV4.

Продав шестилетний автомобиль, владелец мог приобрести новый RAV4, доплатив лишь 30,8% от его актуальной цены во втором квартале 2025 года.

Через 10 лет эксплуатации

Первое место по сохранности стоимости занимает TOYOTA HIGHLANDER.

Продав десятилетний Highlander, владелец мог купить новый автомобиль этой же модели, доплатив всего 50,2% от её текущей цены.

Аналитики НАПИ рассказали, как теряют в цене японские автомобили Среди шестилетних и десятилетних японских легковых автомобилей самым дорогим на вторичном рынке оказался TOYOTA HIGHLANDER. Средняя цена этой модели во втором квартале составила: 4 282 000 рублей — за автомобиль с пробегом 6 лет, 3 128 000 рублей — за автомобиль с пробегом 10 лет.
Иллюстрация: t.me/napinfo

Эти данные подтверждают устойчивую ликвидность японских автомобилей Toyota на российском вторичном рынке, особенно в условиях нестабильной экономической ситуации.

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