Четверг, 3 августа, 2023
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Аналитика Yota: Студенты стали чаще отдыхать за границей

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Число российских студентов, которые на каникулах отправились отдыхать в зарубежные страны, выросло почти в три раза по сравнению с летом прошлого года.

Наряду с Узбекистаном, Индией и Турцией молодежь демонстрирует интерес и к новым направлениям, таким как Оман. К этим выводам пришли специалисты Yota, которые проанализировали данные роуминга абонентов в возрасте от 17 до 24 лет.

Рост выездного туризма фиксируется и в целом по стране — россияне стали отдыхать за границей в 2,2 раза чаще. Однако доля путешествующих студентов растет особенно активно — втрое по сравнению с летом 2022 года. При этом юноши путешествуют в 1,3 раза чаще девушек.

Самым популярным туристическим направлением у молодежи этим летом оказался Узбекистан. Кроме того, в топ-5 стран вошли Индия, Турция, Китай и Абхазия. Женская аудитория также высоко ценит отдых в ОАЭ — страна занимает четвертое место в списке их предпочтений, в то время как у мужчин Эмираты оказались лишь на восьмой строчке.

Как выяснили специалисты Yota, молодежь активно открывает и новые направления заграничного отдыха. Этим летом взрывной рост числа туристических поездок демонстрируют Оман (+1475%), Бахрейн (+1274%) и Иран (+461%).

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