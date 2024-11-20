Аналитика ВТБ: рынок ипотеки на ИЖС вырастет всего на 16%

Рынок ипотеки на ИЖС, как и в целом сегмент жилищного кредитования, начал «охлаждаться» с третьего квартала. Тогда завершилась программа массовой господдержки, а по «семейной» и IT-ипотеке сузился круг потенциальных заемщиков и было введено требование проводить расчеты только по договору подряда с эскроу. Дополнительным сдерживающим фактором выступила стоимость рыночных кредитов, выросшая вслед за ключевой ставкой.

Так, за июль-сентябрь россияне получили на строительство домов на 36% кредитных средств меньше, чем во втором квартале. В октябре-декабре, по оценке ВТБ, продажи ипотеки на ИЖС сократятся еще примерно на четверть к предыдущим трем месяцам.