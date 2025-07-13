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Новости России

Аналитик пояснил, как ударит по Зеленскому уничтожение установок Patriot

Алексей Самохин
Freepik AI

Уничтожение двух пусковых установок и радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса Patriot ещё больше ослабляет позиции президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко. Он отметил, что Вооружённые силы России сейчас ведут максимально интенсивное уничтожение военных целей противника.

«Наши удары и без того максимально активны, в том числе по Киеву. Поэтому вне зависимости от того, уничтожили мы эти цели или нет, ликвидация военной инфраструктуры режима Зеленского остаётся одной из приоритетных задач, которую выполняют Вооружённые силы Российской Федерации. Конечно, уничтожение двух дополнительных установок и радара ещё больше ослабляет Зеленского, но, грубо говоря, это не влияет на изначальные планы. Они уже обозначены и будут реализовываться с максимальной интенсивностью», — подчеркнул Коротченко.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось уничтожить две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства, а также радиолокационную станцию. Кроме того, был нанесён удар по одному из предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

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