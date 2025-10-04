Украина не получит новейшие модификации крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk), даже если Вашингтон примет решение об их поставке. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил журналист и аналитик Патрик Хеннингсен, пишет РИА Новости.

По мнению эксперта, США не передадут Киеву самые современные ракеты из-за угрозы раскрытия технологий. Хеннингсен отметил, что передача новейших образцов невозможна, поскольку ракеты могут «попасть в руки россиян, если они упадут, не разорвавшись, и так далее».

Кроме того, аналитик считает, что такие вооружения могут быть эффективны против страны без системы противовоздушной обороны, но Россия — это «другое дело», что ставит под сомнение их высокую эффективность на поле боя.

Президент России, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk «не изменит ситуацию на поле боя». Он подчеркнул, что применение таких американских ракет «нанесет ущерб отношениям России и США».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk «очень серьезными».