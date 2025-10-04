Суббота, 4 октября, 2025
Аналитик Хеннингсен: Украина не получит новейшие «Томагавки» из-за угрозы раскрытия технологий 

Алексей Самохин
Украина не получит новейшие модификации крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk), даже если Вашингтон примет решение об их поставке. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил журналист и аналитик Патрик Хеннингсен, пишет РИА Новости. 

По мнению эксперта, США не передадут Киеву самые современные ракеты из-за угрозы раскрытия технологий. Хеннингсен отметил, что передача новейших образцов невозможна, поскольку ракеты могут «попасть в руки россиян, если они упадут, не разорвавшись, и так далее».

Кроме того, аналитик считает, что такие вооружения могут быть эффективны против страны без системы противовоздушной обороны, но Россия — это «другое дело», что ставит под сомнение их высокую эффективность на поле боя.

Президент России, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk «не изменит ситуацию на поле боя». Он подчеркнул, что применение таких американских ракет «нанесет ущерб отношениям России и США».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk «очень серьезными».

Последние новости

Мужчина 48 лет погиб на пожаре в Рязанской области

3 октября в Шацком районе Рязанской области при пожаре погиб мужчина.

Вы доказали свою принадлежность  к элите спецназа России — Павел Малков

Основным этапом стал марш-бросок на 12 км по пересечённой местности с преодолением водных преград и огненно-штурмовой полосы.

Премьера песни «Молитва матери» в исполнении Евгения Южина состоялась в Константиново

Евгений Южин посвятил песню всем матерям и участникам специальной военной операции, которые защищают родную страну.

Фигуре Кота учёного дали имя

Всего на конкурс поступило более 300 вариантов, пять из них дошли до голосования.

4 октября православные отмечают Воздвижение Креста Господня: о чем нужно молиться в этот день

Праздник служит мощным напоминанием о вселенском значении Жертвы Христовой и о том, что спасение даровано всем народам без исключения.

Тепло со значительными похолоданиями: долгосрочный прогноз погоды на октябрь

Начиная с субботы, 4 октября, в Рязанской области ожидается теплая для октября погода с температурами на 2-4°С выше климата.

Бойца MMA Байрамова задержали за драку в Ленобласти — ТАСС 

На его счету более 10 поединков в смешанных единоборствах

Санавиация доставила в ОКБ женщину, получившую ожоги в результате возгорания одежды во время готовки

Санитарная авиация перевезла из Сасова в Рязанскую областную клиническую больницу (ОКБ) пациента с ожогами.

Три человека погибли в ДТП с лошадью в Башкирии

По предварительным данным, трагедия произошла сегодня около 02 часов 30 минут ночи на 3-м километре автодороги Елбулак-Матвеевка – Бижбуляк.

В Константиново для выступления прибыл золотой тенор России Евгений Южин

Сейчас в музее-заповеднике С.А. Есенина активно готовятся к предстоящему концерту. На родину поэта уже прибыл золотой тенор России Евгений Южин.

В гараже рязанца обнаружили 1,5 кг марихуаны и конопли

На чердаке хозяйственной постройки оперативники изъяли мешок и ящик с готовой марихуаной общей массой 1 килограмм 200 граммов

Производителя колбасных изделий в Рыбновском районе оштрафовали на 30 тысяч

В ходе мероприятия выяснилось, что предприятие не устранило все выявленные нарушения и не обеспечило должного контроля за прослеживаемостью продукции

В сентябре в Рязани на свет появились 418 малышей

Из них 222 мальчика и 196 девочек. Четыре пациентки стали счастливыми матерями двойняшек.

Турпоток в Рязанской области в 2024 году вырос более чем на 90% — Павел Малков

Рязанская область имеет большой потенциал для развития туризма и активно работает над улучшением туристической инфраструктуры.

Мошенники начали звонить россиянам под видом работников военкоматов

Злоумышленники используют психологическое давление и приказной тон, чтобы заставить жертву сотрудничать.