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Американского журналиста Такера Карлсона заметили в Большом театре

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Такер Карсон, скриншот видео
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Известного американского журналиста Такера Карлсона заметили в Большом театре, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, Карлсон впервые оказался в Москве и в России.

Карлсон известен своим передачами, критикующими президента США Джо Байдена. С 2016 года он вёл политическое шоу на телеканале Fox News, но в прошлом году журналиста уволили.

В субботу вечером он был замечен на постановке балета «Спартак» в одной из лож Большого театра.

Пока неизвестно, зачем Такер приехал в Москву. Ранее журналист заявлял, что хочет взять интервью у президента России Владимира Путина.

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