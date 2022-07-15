7info

Американский журналист рассказал, как Россия заработает на визите Байдена в Саудовскую Аравию

Изображение Ralphs_Fotos с сайта Pixabay

Россию может ждать неожиданная победа после визита президента США Джо Байдена в Королевство Саудовская Аравия (КСА). Об этом, ссылаясь на обозревателя The Washington Times Бена Вольфганга, пишет Газета.ру.

Президент США планирует договориться об увеличении поставок нефти из Саудовской Аравии. Между тем, КСА во втором квартале 2022 года увеличило импорт нефти из России более чем в 2 раза. Российский продукт используют для производства электроэнергии и высвобождения собственной нефти для экспорта.

Договорившись об увеличении поставок в США, Саудовская Аравия увеличит закупки в РФ, а следовательно, Россия заработает больше.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7