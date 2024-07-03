Среда, 3 июля, 2024

Американский рэпер Conway the Machine отменил гастрольный тур по России

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/conwaythemachine

Американский рэпер Conway the Machine отменил гастрольный тур по России. Об этом сообщили ВКонтакте организаторы гастролей.

На странице мероприятия выложено обращение музыканта, в котором он говорит, что сожалеет о случившемся. Причиной стали проблемы с визой и другие сложности.

Тур должен был стартовать 4 июля выступлением в Москве, в Рязани, в клубе Deep рэпер собирался выступить 6 числа.

Артист говорит, что надеется на встречу с поклонниками. Можно предположить, что концерты будут перенесены на другое время.

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