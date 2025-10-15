Среда, 15 октября, 2025
Американский офицер раскрыл жесткий ответ России на поставку «Томагавков» Украине

Никита Рязанцев
Freepik AI

Бывший офицер армии США Станислав Крапивник предположил в беседе с «МК», как Россия может резко ответить на поставку крылатых ракет «Томагавк» Украине.

По его мнению, Москва может выступить с жестким предупреждением, на которое обратит внимание Белый дом.

«В случае пуска первой же ракеты «Томагавк» в сторону Москвы Вашингтон «прекратит существование», — отметил Крапивник.

Военный эксперт считает, что Россия может направить эту информацию Штатам по официальным каналам.

На пятницу запланирована встреча Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа. На ней, как ожидается, могут объявить о передаче Киеву «Томагавков».

Одним ударом снесут всю страну: обнародовано самое страшное пророчество Владимира Жириновского

В нём политик-пророк говорил о том, как будет развязана Третья мировая война.
Новости России

Следователь указал на странности в исчезновении семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября в тайге в...
Новости России

Шок для родных. Раскрыты детали смерти легендарного советского гимнаста Дитятина

Легендарный советский гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион Александр Дитятин умер...
Общество

В Рязанской области продолжают собирать грибы: находят вешенки, опята, польские белые

Грибной сезон продолжился в середине октября.
Общество

Солнце атакует: составлен прогноз магнитных бурь на 13-19 октября

Максимальная геомагнитная активность будет наблюдаться утром 14 октября.

Отец года. В Воронежской области водитель забыл сына в лесу на трассе

В Новоусманском районе Воронежской области водитель забыл сына в...

Рязанская область завоевала 36 медалей на Российской агропромышленной выставке

В результате этого конкурса рязанские производители получили 15 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

Суд приговорил виновника смертельного ДТП к 3 годам тюрьмы

В марте 2025 года на трассе М-5 водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями

В лесах Рязанской области завершился пожароопасный сезон, зарегистрировано 26 лесных пожаров

На территории лесного фонда региона было зарегистрировано 26 лесных пожаров.

Почва остывает: рязанский ученый рассказал про особенности осенних температурных изменений

С началом текущей недели 13 октября период активной вегетации окончательно завершился – среднесуточные температуры уверенно ушли ниже порогового значения +10 градусов.

В Рязанской области увеличили выплаты молодым семьям и беременным студенткам

При этом в новой редакции закона при предоставлении единовременной выплаты беременным студенткам исключено обязательное условие обучения в региональных образовательных организациях.

На обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения направлено свыше 630 млн рублей

Всего по плану на 2025 год должно быть обновлено более 41 км тепловых сетей.

Ковчег с частицей мощей Матроны Московской пребывает в храме Пронского района

Святыне, которая была принесена в сельскую церковь накануне престольного праздника, уже поклонилось множество верующих

Представители фракции партии «Единая Россия» в Рязанской областной Думе обсудили с губернатором планы совместной работы

Глава региона отметил, что выборы, прошедшие в Рязанской области в сентябре, продемонстрировали беспрецедентную явку и поддержку партии.

Перерасчёт за отопление рязанцам произведут автоматически

Дата подачи тепла фиксируется двусторонним актом с управляющей организацией. На основании этих актов РМПТС произведет перерасчет начислений на фактическую дату начала подачи отопления.

Венера и Гетта: названы популярные и редкие имена новорожденных сентября 2025 года

Самыми популярными именами для девочек стали: Анна, Варвара, Ева, Мария, ими назвали 13 новорожденных.

В Рязани временно будет перекрыто движение по мосту через реку Трубеж

Работы проводятся для технического обслуживания механизмов пролетного строения моста.

С арендатором Турлатовской свалки расторгнут договор на использование земель из-за опасных отходов

Выявлены факты размещения отходов различных классов опасности на землях, находящихся в федеральной собственности.

С начала 2025 года в Рязани родилось 19 пар «королевской» двойни

За девять месяцев 2025 года в Рязанском перинатальном центре родились 55 пар близнецов

Водитель пострадал при столкновении с опорой линии электропередач

Водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.