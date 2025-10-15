Американский офицер раскрыл жесткий ответ России на поставку «Томагавков» Украине

Бывший офицер армии США Станислав Крапивник предположил в беседе с « МК », как Россия может резко ответить на поставку крылатых ракет «Томагавк» Украине.

По его мнению, Москва может выступить с жестким предупреждением, на которое обратит внимание Белый дом.

«В случае пуска первой же ракеты «Томагавк» в сторону Москвы Вашингтон «прекратит существование», — отметил Крапивник.

Военный эксперт считает, что Россия может направить эту информацию Штатам по официальным каналам.

На пятницу запланирована встреча Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа. На ней, как ожидается, могут объявить о передаче Киеву «Томагавков».