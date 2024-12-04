Владимир Зеленский, судя по данным издания Responsible Statecraft (RS), выразил готовность пойти на уступки в конфликте с Россией из-за продвижения её войск. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Авторы статьи напомнили, что ещё в октябре президент Украины занимал жёсткую позицию, заявляя, что ни одна территория страны не будет отдана России. Однако ситуация на фронте, где российские войска успешно преодолевают укреплённую украинскую оборону, могла повлиять на позицию Киева. Журналисты предполагают, что ухудшение положения может заставить украинскую сторону переосмыслить свои подходы.

По мнению обозревателей, идея о том, что Украина осознаёт невозможность добиться победы исключительно военным путём, выглядит позитивным сигналом. Хотя до мирного урегулирования ещё далеко, готовность Киева к обсуждению условий завершения конфликта может стать важным шагом.

Особенно примечательным стало заявление Зеленского в конце ноября. Он выразил готовность рассмотреть возможность прекращения огня и уступки части территорий в обмен на вступление Украины в НАТО.