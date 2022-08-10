Американка, напавшая на мужчину с ножом, будет отбывать наказание в рязанской колонии

Сару Криванек этапировали в колонию Рязанской области.

Женщина приговорена к году и трём месяцам лишения свободы за нанесение ножевых ранений своему сожителю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный участок 157 Одинцовского судебного района.

Приговор вступил в силу в апреле. 45-летняя уроженка Калифорнии жила с местным жителем в Одинцово и зарабатывала уроками английского языка. Соседи сообщили, что пара часто ссорилась.

Как установило следствие, в ноябре прошлого года Криванек поссорилась с сожителем и ранила его ножом. Травмы оказались не опасны для жизни. Находясь под подпиской о невыезде, женщина пыталась улететь в Атланту. Полиция задержала беглянку при попытке сесть в самолёт.