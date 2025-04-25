Американист рассказал о главном значении встречи Путина и Уиткоффа

Возможная встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, скорее всего, не приведет к подписанию мирного соглашения по Украине, заявил американист Дмитрий Дробницкий в интервью NEWS.ru. По его мнению, президент США Дональд Трамп не имеет полного влияния на Киев и Брюссель.

«Я думаю, что Уиткофф и Путин будут обсуждать на техническом уровне возможные способы укрепления доверия между странами в условиях нынешнего недоверия… Но мирного соглашения в ближайшее время не будет. Просто потому, что у Трампа нет возможности влиять на Украину, Европу, Брюссель, Париж или Берлин. Это и есть многополярный мир, и действовать в нем нужно многополярно», — отметил Дробницкий.

Он также подчеркнул, что эту встречу нельзя считать только протокольной. По словам эксперта, то, что Путин встречается с Уиткоффом, имеет большое символическое значение. Это сигнал, что между странами продолжаются контакты, и Россия воспринимает их всерьез. Кроме того, как добавил Дробницкий, в России Уиткоффа уважают и доверяют ему как переговорщику.

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«Москва могла бы предложить Трампу превратить этот конфликт в нечто региональное. Тогда США начали бы постепенно выходить из него без публичного признания. Например, тихо снимать санкции с России», — заключил он.