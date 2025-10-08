Среда, 8 октября, 2025
10.4 C
Рязань
Новости России

Американец променял iPhone на рубли ради Кадышевой, а телефон достался Милонову

Алексей Самохин
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Виталий Милонов из Госдумы объяснил покупку iPhone 17 Pro совершенно неожиданным образом. Просто цвет подошёл под волосы. Да, вот так. Интересную историю покупки гаджета рассказал Life.ru.

А началось всё с того, что его старенькая Nokia Lumia благополучно умерла. Депутат приехал в питерскую комиссионку пополнить транспортную карту, замёрз на улице, и девайс отказался включаться. Совсем.

«Хотел карту «Подорожник» пополнить, но очень замёрз, и Lumia перестала работать», — рассказал Милонов журналистам Life.ru. В сервисе реанимировать аппарат не получилось.

Зато сотрудники предложили депутату купить другой смартфон, который буквально накануне принёс какой-то американец. Тот отчаянно искал рубли для билета на концерт Надежды Кадышевой и готов был расстаться с айфоном ради заветного выступления.

Милонов глянул на гаджет, оценил оттенок корпуса и решил, что судьба. Ведь телефон оказался точно такого же рыжего цвета, как его собственные волосы. Правда, по словам чиновника, устройство работает посредственно. Но хотя бы эстетически всё сходится.

Когда депутата недавно заметили с новеньким iPhone 17, начались вопросы. Милонов сразу пояснил: аппарат нужен для работы. Вместе с командой молодых учёных из Ленобласти он ищет слабые места в операционке. Задача амбициозная — найти уязвимости, а потом поставить на смартфон отечественный софт. Полноценный, российский.

Так что история с рыжим телефоном получилась случайная, почти анекдотичная. Милонов пришёл за картой «Подорожник», а ушёл с продукцией Apple благодаря замёрзшей Nokia и американцу-фанату Кадышевой.

Самые читаемые материалы

Новости России

Стала известна главная версия пропажи семьи в тайге под Красноярском

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае, попала...
Новости мира

Профессор МГИМО раскрыл настоящий план Трампа с «Томагавками» 

А вот если задуманное сорвётся, тогда придётся переходить к крайним мерам. 
Новости России

«Харьков огребает»: Коц рассказал об ответе ВС России на удары по Белгороду

Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар...
Новости мира

«Фашисты!»: в Киеве мобилизовали мужа звезды «Сватов» Бондаревой-Репиной

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина сообщила в соцсетях о насильственной...
Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.

Последние новости

Приговор рязанцу, застрелившему бухгалтера и директора завода, вступил в силу 

Рязанский областной суд признал Михаила Шарапова виновным в убийстве двух лиц, совершенном в связи с осуществлением ими служебной деятельности.

Соседские центры стали стандартом в проектировании объектов девелоперской компании «Мармакс»

Резидентам проектов девелоперской компании «Мармакс» доступны соседские центры разных форматов, объединенные целью дополнить разнообразие жизненных сценариев жителей.

В Касимове гость обокрал хозяев квартиры, устроивших для него застолье

В отношении злоумышленника следователем ОМВД России «Касимовский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.

Предприятие из Рязанского района оштрафовано за нарушения при выпуске масла

2 октября 2025 года Арбитражный суд Рязанской области признал юридическое лицо виновным в совершенном правонарушении. Компанию привлекли к ответственности в виде штрафа на сумму 150 000 рублей.

Зумеры разлюбили секс: психолог раскрыла неожиданные причины

Клинический психолог Елизавета Куликова, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета, прокомментировала появившуюся в сети аналитику о сексуальной жизни зумеров.

ЦСН ФСБ России отмечает годовщину создания

Инициатива создания ЦСН в 1998 году принадлежала Владимиру Путину, занимавшему тогда пост директора ФСБ. Новая структура консолидировала в единый оперативный кулак разрозненные спецподразделения органов безопасности.

Эксперты назвали ошибку России в выборе целей для ударов на Украине

Есть промах, который, по мнению ряда экспертов, требует коррекции. Конкретно — смена приоритетных целей.

Человеку стало плохо на Первомайском проспекте в Рязани

Вокруг находилось множество людей, которые вызывали скорую и пытались как-то помочь. 

В Рязанской области назначены мировые судьи 

Рязанская областная Дума 1 октября назначила мировых судей в Рязанской области. Постановления официально опубликованы в газете «Рязанские ведомости» в среду, 8 октября. 

Отбой опасности БПЛА объявили в Рязанской области утром 8 октября

Напомним, об опасности атаки беспилотников рязанцев предупредили вчера поздно вечером. 

«КП»: освобожденная из рабства в Мьянме россиянка служила во ФСИН

Освобожденная из рабства в Мьянме 23-летняя россиянка Дашима Очирнимаева...

Названа причина смерти лучшего шеф-повара Юга России Олега Колисниченко

Причиной смерти лучшего шеф-повара Юга России Олега Колисниченко стал...

На Урале два педофила изнасиловали 15-летнюю школьницу и скрылись перед приговором

В Свердловской области объявили в розыск двух мужчин, Александра...

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области

Жителей региона просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам. 

В Касимовском районе рыбаки выловили огромную щуку

Многие пойманные рыбы были отпущены обратно в реку для дальнейшего роста.