Американец променял iPhone на рубли ради Кадышевой, а телефон достался Милонову

Виталий Милонов из Госдумы объяснил покупку iPhone 17 Pro совершенно неожиданным образом. Просто цвет подошёл под волосы. Да, вот так. Интересную историю покупки гаджета рассказал Life.ru.

А началось всё с того, что его старенькая Nokia Lumia благополучно умерла. Депутат приехал в питерскую комиссионку пополнить транспортную карту, замёрз на улице, и девайс отказался включаться. Совсем.

«Хотел карту «Подорожник» пополнить, но очень замёрз, и Lumia перестала работать», — рассказал Милонов журналистам Life.ru. В сервисе реанимировать аппарат не получилось.

Зато сотрудники предложили депутату купить другой смартфон, который буквально накануне принёс какой-то американец. Тот отчаянно искал рубли для билета на концерт Надежды Кадышевой и готов был расстаться с айфоном ради заветного выступления.

Милонов глянул на гаджет, оценил оттенок корпуса и решил, что судьба. Ведь телефон оказался точно такого же рыжего цвета, как его собственные волосы. Правда, по словам чиновника, устройство работает посредственно. Но хотя бы эстетически всё сходится.

Когда депутата недавно заметили с новеньким iPhone 17, начались вопросы. Милонов сразу пояснил: аппарат нужен для работы. Вместе с командой молодых учёных из Ленобласти он ищет слабые места в операционке. Задача амбициозная — найти уязвимости, а потом поставить на смартфон отечественный софт. Полноценный, российский.

Так что история с рыжим телефоном получилась случайная, почти анекдотичная. Милонов пришёл за картой «Подорожник», а ушёл с продукцией Apple благодаря замёрзшей Nokia и американцу-фанату Кадышевой.