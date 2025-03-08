Американец Эрик Пиччони сбежал с семьей из США в Ярославль

Уроженец США Эрик Пиччони покинул родину вместе с семьей и переехал в Ярославль, рассказал «КП» сам 28-летний американец.

В 2016 году он встретил русскую студентку Полину, которая в будущем стала его женой. Пара встретилась в колледже в Луизиане. Девушка познакомила американца с русской культурой. Спустя пару месяцев Эрик впервые приехал в Ярославль, где жили родители Полины.

Пиччони признался, что испытал культурный шок, поскольку ранее находился под влиянием западных СМИ, которые изображают Россию карикатурно.

«Я думал, что по улицам бродят медведи, на каждом углу меня будут поджидать гопники в костюмах с тремя полосками, а водка течет из крана. Мне даже казалось, что русские очень злые и никогда не улыбаются», — пояснил Пиччони. Реклама

На деле же он считает россиян гостеприимными и доброжелательными.

Со временем у пары родились двое детей, они выбрали для жизни Россию, посчитав её более безопасной и комфортной страной для воспитания малышей.