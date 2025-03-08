Американец Эрик Пиччони сбежал с семьей из США в Ярославль

Уроженец США Эрик Пиччони покинул родину вместе с семьей и переехал в Ярославль, рассказал «КП» сам 28-летний американец.
В 2016 году он встретил русскую студентку Полину, которая в будущем стала его женой. Пара встретилась в колледже в Луизиане. Девушка познакомила американца с русской культурой. Спустя пару месяцев Эрик впервые приехал в Ярославль, где жили родители Полины.
Пиччони признался, что испытал культурный шок, поскольку ранее находился под влиянием западных СМИ, которые изображают Россию карикатурно.
На деле же он считает россиян гостеприимными и доброжелательными.
Со временем у пары родились двое детей, они выбрали для жизни Россию, посчитав её более безопасной и комфортной страной для воспитания малышей.