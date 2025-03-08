Алсу откровенно рассказала о разводе в «Шоу Воли» на ТНТ

В это воскресенье, 9 марта, в 23:05 зрителей ТНТ ждёт новый выпуск «Шоу Воли» (16+). В начале программы Павел Воля поздравит женщин с 8 Марта и представит результаты челленджа для девушек, который он запустил 23 февраля.

Женскую тему продолжит главная гостья эфира — певица Алсу. Она впервые подтвердит, что полгода назад официально развелась с мужем Яном Абрамовым и теперь находится в свободном статусе. В откровенном разговоре артистка поделится своими переживаниями по поводу расставания.

«Я никогда не думала, что со мной это произойдёт. Я выходила замуж один раз и навсегда, но, как все мы знаем, жизнь — очень непредсказуемая штука. Можно сказать, что у меня сейчас началась вторая жизнь», — признается Алсу.

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Что касается причин развода, певица подчеркнёт, что не считает виноватым только супруга.

«Я не снимаю с себя часть ответственности за произошедшее. Всегда старалась быть мудрой, но оказалось, что эта „мудрость“ была полной глупостью. Я имею в виду моменты, когда закрываешь глаза на какие-то вещи, обходишь острые углы, молчишь, лишний раз не споришь, стараешься быть „покорной“ и всегда довольной. Всё понятно. Конечно, нужно говорить о том, что тебя не устраивает. Диалог — залог крепкого брака», — откровенно заявит звезда.

Также Алсу даст несколько советов тем, кто переживает развод. По её словам, важно окружать себя близкими людьми, заниматься работой и находить новые хобби. К примеру, сама певица неожиданно увлеклась биатлоном.

Фото: ТНТ

Вторая часть шоу будет посвящена интеллектуальной игре «Умнее всех». В студию придут её юные участники — Платон Лысенко, Милана Лужановская и Александр Пертак. Подростки удивят зрителей своими выдающимися знаниями, а их родители расскажут, как воспитать талантливого ребёнка.

Фото: ТНТ

Под занавес программы Павел Воля побеседует с Надеждой Бабкиной, которая в этом году отмечает 75-летие. Народная артистка поделится интересными историями из жизни, вспомнит, как когда-то променяла медицину на музыку, отправилась в Москву «на спор» и осталась в столице благодаря неожиданному стечению обстоятельств.