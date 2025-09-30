Вторник, 30 сентября, 2025
Альпинистка Наталья Наговицина, погибшая на Пике Победы, могла оставить предсмертную записку

Алексей Самохин
Наталья Наговицина, @natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая в августе не смогла спуститься с Пика Победы в Киргизии, могла оставить предсмертную записку или снять видео. Такое мнение в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале высказал её друг и альпинист Руслан Колунин.

Наговицина, напомним, осталась в палатке на высоте около семи тысяч метров со сломанной ногой. Спасти её не удалось.

Колунин считает, что Наталья видела приближение смерти, но узнать, оставила ли она послание, получится не скоро. «то может произойти не раньше чем через год, когда кто-нибудь из альпинистов доберётся до её палатки, где, предположительно, находится тело погибшей спортсменки.

МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку Наталью Наговицину пропавшей без вести. Из-за сломанной ноги она не могла передвигаться и с 12 августа оставалась на пике Победы, на небольшой площадке на высоте около 7 200 м.

Материалы по теме: В Кыргызстане прекратили поиски альпинистки Наговициной на пике Победы

Профессиональный спасатель рассказал жуткую правду о судьбе альпинистки Наговициной

