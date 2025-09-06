Суббота, 6 сентября, 2025
Общество

Альпинист, покоривший все восьмитысячники мира, Денис Урубко встретился с рязанцами

Анастасия Мериакри

Денис Урубко, величайший альпинист современности, 5 сентября встречался со студентами РГУ имени С.А. Есенина. Уникальный соотечественник, восьмой по счету покоритель всех 14-ти величайших гор планеты высотой более 8000 метров, кто смог сделать это без использования кислородных баллонов, делился опытом восхождений. Рассказывал о том, как современные альпинисты превратили горы в высокогорную помойку, давал советы по выживанию, иллюстрируя рассказ уникальными фотографиями и видео на экране.

Многие коммерческие экспедиции сейчас используют носильщиков, которые тащат грузы в горы за деньги. За три-четыре ходки забросят снаряжение наверх. И обратно они понесут только дорогое снаряжение, которое можно продать – спальники, палатки, газовые баллоны. А вот весь мусор они вниз не понесут, им за это не платят. Носильщики относятся к этому как станку, печатающему деньги. Только заработать денег и уехать.

Под эти слова Дениса Урубко на экране появились кадры жутких свалок мусора среди камней и сверкающих снегов на склонах гор пакистанского Каракорума.

«Другое дело я, Денис Урубко. Я спортсмен, тренируюсь жестко, а потому не беру тяжелых баллонов кислорода и лишнего. И всё, что с собой притаскиваю в горы, я в состоянии собрать и унести с собой. И пластик, и чайные пакетики. И носильщикам денег не плачу, тащу на себе самый минимум. Но чтобы ходить без кислорода, нужно тренироваться, и я хотел бы, чтобы и вы (обращаясь к секции «Эльбрус» турклуба и студентам-географам) тренировались и были спортсменами», — говорит величайший альпинист.

А на вопрос аудитории о том, как бы повел себя в ситуации, доведись сломать ногу на вершине горы, Денис Урубко ответил следующее: «Я бы полз вниз, несмотря на боль, не дожидаясь помощи».

Аргументировал это тем, что, идя в горы, каждый альпинист должен осознавать взятую на себя меру ответственности. И понимать, что в случае возникновения критической ситуации никто не должен, рискуя собственной жизнью, лезть тебя спасать.

