Россиянка Наталья Наговицина, сломавшая ногу на пике Победы в Киргизии, могла погибнуть от истощения и переохлаждения. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. По его словам, инфекция и горная болезнь могли осложнить ситуацию, но не стали главной причиной смерти.

«Вряд ли причиной стала инфекция или горная болезнь, связанная с отеком мозга или легких. В таких условиях это бывает, но скорее как дополнительный негативный фактор. Думаю, в первую очередь человек мог погибнуть от истощения и холода. Хотя обезвоживание тоже могло сыграть свою роль», — отметил Киселев.

Он добавил, что нехватка кислорода могла ускорить негативные процессы в организме альпинистки. По его словам, на относительно низких высотах человек способен адаптироваться, но привыкнуть к разряженному воздуху на большой высоте невозможно.

«Организм старается компенсировать недостаток кислорода, меняя химию крови — например, увеличивая количество гемоглобина. Но все равно перед телом остается долг, и наступает истощение, которое со временем только усиливается», — пояснил эксперт.