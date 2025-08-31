Альпинист из группы спасения рассказал, что погубило Наговицину

Участник всех трех операций по спасанию Натальи Наговициной Святослав Корнев заявил в беседе с «АиФ», что россиянка, сломавшая ногу 12 августа на пике Победы в Киргизии, не была обречена.

По его словам, шанс был, если бы ее напарники Гюнтер Зигмунд и Лука Синегилья помогли женщине сползти под скалу Обелиск.

«Спускаться пришлось бы более километра, причем крутой спуск, там еще камни. Думаю, риск для сопровождающих был бы минимальным, при правильной организации страховки», — отметил Корнев.

Альпинист подчеркнул, что Наговицину мог бы забрать вертолет-еврокоптер, однако в Киргизии не было подходящего пилота с необходимыми навыками. Специалисты из Италии приехали лишь через неделю после случившегося. При этом им запретили совершить вылет из-за плохой погоды.

«Наталью к вертолету должны были прицеплять альпинисты, которые к ней бы добрались, этого не произошло», — пояснил собеседник издания.

Он добавил, что россиянку могла пронести по гребню группа альпинистов, но нужно было много людей. Это было бы возможно, если бы не крушение вертолета 16 августа, пытавшегося сесть на леднике выше на километр лагеря «Южный Иныльчек».