Воскресенье, 31 августа, 2025
23.6 C
Рязань
Новости России

Альпинист из группы спасения рассказал, что погубило Наговицину

powder
Наталья Наговицина, @natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участник всех трех операций по спасанию Натальи Наговициной Святослав Корнев заявил в беседе с «АиФ», что россиянка, сломавшая ногу 12 августа на пике Победы в Киргизии, не была обречена.

По его словам, шанс был, если бы ее напарники Гюнтер Зигмунд и Лука Синегилья помогли женщине сползти под скалу Обелиск.

«Спускаться пришлось бы более километра, причем крутой спуск, там еще камни. Думаю, риск для сопровождающих был бы минимальным, при правильной организации страховки», — отметил Корнев.

Альпинист подчеркнул, что Наговицину мог бы забрать вертолет-еврокоптер, однако в Киргизии не было подходящего пилота с необходимыми навыками. Специалисты из Италии приехали лишь через неделю после случившегося. При этом им запретили совершить вылет из-за плохой погоды.

«Наталью к вертолету должны были прицеплять альпинисты, которые к ней бы добрались, этого не произошло», — пояснил собеседник издания.

Он добавил, что россиянку могла пронести по гребню группа альпинистов, но нужно было много людей. Это было бы возможно, если бы не крушение вертолета 16 августа, пытавшегося сесть на леднике выше на километр лагеря «Южный Иныльчек».

Самые читаемые материалы

Интересное

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Общество

Администрация Рязани рассказала о судьбе здания школы №1

Школа расположена в двух зданиях — памятниках архитектуры по ул. Горького, 49 и 51.
Общество

Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города

Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Новости России

С 1 сентября для водителей в России наступает новая реальность: эти 8 изменений могут вас удивить и расстроить

С приходом осени жизнь автомобилистов в России заметно изменится. Сразу несколько важных нововведений вступят в силу с 1 сентября.

Последние новости

Происшествия

Мужчина 77 лет погиб на пожаре в Солотче

Примерно в 18:48 произошло возгорание деревянного одноэтажного дома. На пожар выехали 20 человек и 5 пожарных автомобилей.
Происшествия

До 5 лет лишения свободы грозит мужчине за кражу двух велосипедов в Рязанской области

Мужчина разбирал вещи в сарае и на время выставил два велосипеда на улицу. Спустя время он их не обнаружил, 37-летний местный житель обратился в полицию.
Происшествия

ДТП с участием курьера на электросамокате произошло в Рязани

На перекрестке на Московском шоссе перед путепроводом курьер на электросамокате столкнулся с легковым автомобилем.
Происшествия

За сутки в Рязанской области произошло 8 пожаров

В селе Чулково Скопинского района 30 августа в 16:50 загорелся нежилой дом. На месте происшествия работали 4 человека и 2 единицы техники.
Происшествия

Водитель и две девушки 18-ти и 17-ти лет погибли в ДТП в Рязанской области

На 216-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» в 6:40 автомобиль «Шевроле Кобальт» съехал в кювет с последующим наездом на препятствие.
Новости России

SHOT: звезду «Кадетства» Головина объявили в розыск из-за штрафов

Актера Александра Головина, известного по роли в сериале «Кадетство»,...
Новости России

В России назвали города, где живут счастливее, чем в Москве и Петербурге

Население Юга России и Поволжья живет более счастливо, чем...
Семья и отношения

Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, заключивших брак в последние дни лета

Новую страницу в своей жизни в последние дни уходящего лета открыли десятки пар. Давайте насладимся прекрасными нарядами невест и безграничной любовью молодоженов.