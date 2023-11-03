Аллу Пугачёву сфотографировали на вокзале в Москве

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачёва приехала в Москву. Фотографии певицы, сделанные утром 3 ноября на Ленинградском вокзале столицы, опубликовал «Московский комсомолец».

По данным издания, Пугачёва приехала на поезде Псков — Москва. Вагон артистка покинула одной из последних, оставшись незамеченной другими пассажирами.

Пугачеву сопровождали двое помощников: мужчина и женщина.

Алла Борисовна одета в белый полушубок, белую кепку, светло-голубые джинсы. По перрону она шла совершенно спокойно, общаясь со спутниками.

Выйдя из вокзала, певица села в чёрный автомобиль представительского класса.