Пятница, 3 ноября, 2023
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Аллу Пугачёву сфотографировали на вокзале в Москве

7info

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачёва приехала в Москву. Фотографии певицы, сделанные утром 3 ноября на Ленинградском вокзале столицы, опубликовал «Московский комсомолец».

По данным издания, Пугачёва приехала на поезде Псков — Москва. Вагон артистка покинула одной из последних, оставшись незамеченной другими пассажирами.

Пугачеву сопровождали двое помощников: мужчина и женщина.

Алла Борисовна одета в белый полушубок, белую кепку,  светло-голубые джинсы. По перрону она шла совершенно спокойно, общаясь со спутниками.

Выйдя из вокзала, певица села в чёрный автомобиль представительского класса.

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