Алла Пугачёва рассекретила своё местоположение после отъезда из России

Покинувшая Россию Алла Пугачёва, впервые после отъезда из страны опубликовала сообщение в одной из социальных сетей.

Певица позирует на фоне моря в шортах и белой рубахе и пишет, что молится за поклонников на святой земле. Можно понять, что она находится в Израиле.

Пугачёва на некоторое время возвращалась в Россию, чтобы решить финансовые вопросы. По данным СМИ, она выставила на продажу замок в деревне Грязи. После этого, забрав детей, улетела за границу.

Есть данные, что певица получила гражданство Израиля.

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