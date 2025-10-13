Командир полка «Ахиллес» признал серьезную проблему с пьющими военными в ВСУ

Вооруженные силы Украины переживают непростые времена из-за распространения алкогольной зависимости среди бойцов. Об этой болезненной теме 13 октября открыто высказался Юрий Федоренко, возглавляющий полк беспилотных систем «Ахиллес». Его слова приводит информационное агентство «Регнум».

Что делать с пьющими солдатами

«Что делать командиру отделения, взвода, роты, батальона полка или бригады с военным-алкоголиком? <…> Тебе отдают военнослужащего. Что ты должен сделать? Ты должен подготовить в подразделении специальное место, которое будет закрыто и безопасно», — поделился он в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

Федоренко подчеркнул: бойцы с алкогольной зависимостью несут угрозу не только себе, но и тем, кто находится рядом.

Командир также отметил, что меры воздействия на таких военнослужащих минимальны. Максимум, что им светит, — выговор плюс денежное взыскание, которое удержат из зарплаты.

Резонансные случаи

Не так давно российские силовые ведомства обнародовали историю о командире 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олеге Ширяеве. Он «растворился в воздухе» после застолья, из-за чего сорвалась контратака на сумском направлении. К вечеру офицера нашли спящим в покинутом здании неподалеку от штаба полка.

Украинский военнопленный Владимир поведал, что офицеры ВСУ торговали наркотическими веществами среди своих же подчиненных. В одном из эпизодов украинские бойцы под воздействием наркотиков открыли огонь друг по другу, совершенно не осознавая происходящего.