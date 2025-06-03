Алёна Блин рассказала о ссоре с Натаном в «Сокровищах императора»

3 июня на ТНТ вышел новый выпуск программы «УТРО.ТНТ» (16+). Эфир начался с привычного микса из полезной информации и актуальных новостей, а продолжился интервью со звёздными гостями.

Сегодня в студию к ведущей Анне Хилькевич пришла журналистка и участница реалити шоу «Сокровища императора» (16+) на ТНТ Алёна (Жигалова) Блин. Ведущая и гостья обсудили конфликты с другими участниками во время съёмок.

Алёна участвовала в реалити со своей подругой — телеведущей Даной Борисовой. Но несмотря на многолетнюю дружбу девушки поссорились и не общались после проекта.

«Мы с ней три дня не разговаривали — ни в отеле, ни в самолёте, когда улетали. Не было никакого желания, ведь мы могли снова начать ругаться. Уже в Москве мы стали понемногу созваниваться. Дана первая пошла на контакт. Сейчас я понимаю, что все люди разные: я – пру как танк, а кто-то может сдаться. Однако это не отменяет того, что мне очень обидно. Это ситуация показала мне, что ни на кого нельзя рассчитывать — только на себя», — поделилась Алёна Блин.

У Алёны и Даны были свои стратегии выживания на проекте, однако осуществить их не получилось, что привело к конфликту с рэпером Натаном.

«Я никогда ни с кем не конфликтую первая. Если зритель внимательно посмотрит проекты с моим участием — он это увидит! У нас была стратегия — замаскироваться под белых кошечек. Главное — молчать хотя бы первое время. Но как только мы подошли к участникам в первый день, у Даны открылся рот — она сказала что-то про Натана. Я бы на такое не обратила внимания, а он дал нам чёрную кошку! Он стал нарываться, а мог бы сначала подойти и всё обсудить. Причём он делал это не сам, а под влиянием Иры Дубцовой. Я разъярилась. Её влияние на Натана велико, но всё-таки не настолько, чтобы он вообще ничего не соображал. Если бы они с нами дружили, то всё было бы по-другому. Но что я могу дать в ответ на такое — только моральный прессинг!», — рассказала Алёна.

Конфликт девушек с Натаном затронул и других участников, которым пришлось выбирать на чью сторону встать и против кого объединяться. Например, спортсмен Магомед Исмаилов и комик ​​Магомед Муртазаалиев объединись против Алёны и Даны.

«Маги открыто объявили о том, что попросили Натана отомстить нам за чёрную метку, которую мы поставили им на испытании. На Натана опять кто-то повлиял — сам он не в состоянии принять решение. Этот вечер закончился тем, что я довела всех до нервного срыва. Ира побежала собирать чемодан, а я пошла спать и готовится к следующему дню», — рассказала Алёна.

Было недопонимание и с другими селебрити — музыкантами Олегом Майами и Лёшей Свик. Правда, на этот раз конфликт возник по случайности.

«Это даже не конфликт! Это случайно получилось. Мы с Даной на испытании впопыхах схватили рюкзаки с другой биркой. Уже в машине я захотела поесть и полезла в рюкзак — а там деньги… причём не те, которые обычно лежали в игровых ящиках. Это была личная заначка, которой нам нельзя было пользоваться. Я не считаю эту ситуацию каким-то страшным преступлением. Мы их просто спалили, но это не конфликт», — защитилась журналистка.

«Сокровища императора» не первое реалити на ТНТ, в котором участвует Алёна. За время участия в различных проектах, журналистка успела сформировать своё мнение о том, как такой жанр раскрывает российских звёзд: «В реалити невозможно играть никакую роль. Ничего у вас не получится! Реалити вскроет все ваши маски! Если вы в реальной жизни зануда, постоянно жалуетесь, то поверьте: это всё из вас вылезет, а зритель это увидит. Если вы любите поскандалить — вы обязательно в этом окажетесь. Наши звёзды, которые идут на реалити, должны быть готовы к тому, что все поймут, какой вы человек».