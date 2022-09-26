«АльфаСтрахование» застраховала ответственность группы компаний МАРКС на 2 млрд рублей

«АльфаСтрахование» и группа компаний МАРКС заключили договор страхования ответственности генерального проектировщика. Согласно условиям полиса страхования, ГК МАРКС предоставляется расширенное страховое покрытие на рекордную для проектной отрасли сумму в 2 млрд рублей.

Страхование покрывает основные направления деятельности ГК МАРКС: архитектурное и инженерное проектирование, разработку проектной документации, научное сопровождение, и авторский надзор в строительстве. «АльфаСтрахование» гарантирует возмещение понесенного ущерба, а также других убытков в результате непреднамеренной профессиональной ошибки.

ГК МАРКС 17 лет занимается проектированием современных зданий и сооружений, включая уникальные подземные и линейные объекты в условиях сложной городской застройки. В портфолио группы компаний – участие в проектировании и строительстве свыше 200 объектов на территории 15 российских регионов и за рубежом. Все проектные решения ГК МАРКС успешно проходят экспертизу, а за время эксплуатации построенных объектов не выявлено ни одного страхового случая. Команде из более 600 специалистов доверяют крупные госзаказчики, ведущие девелоперы и международные архитектурные бюро.

Группа «АльфаСтрахование» – крупнейшая частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования» и входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп». Услугами «АльфаСтрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 113 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране. Надежность и финансовую устойчивость компании подтверждают рейтинги ведущих рейтинговых агентств: ruАAA по шкале «Эксперт РА», ААА|ru| по шкале «Национального Рейтингового Агентства» и AAA.ru по шкале «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).