«АльфаСтрахование» расширила наполнение программ корпоративного онкострахования

«АльфаСтрахование» усовершенствовала программы страхования для корпоративных клиентов на случай онкологических заболеваний «АльфаСИНОПСИС». В числе изменений – расширенные годовые лимиты и география стран, в которых можно пройти лечение.

Программы «АльфаСИНОПСИС», как и раньше, направлены на то, чтобы организовать для застрахованных все необходимое для получения своевременной и эффективной помощи с доступом к самым передовым методам лечения при возникновении онкологического заболевания. Программы покрывают лечение подтвержденных злокачественных новообразований, включая новообразования in situ, а теперь еще и тяжелую дисплазию любой локализации.

Страховая сумма (годовой лимит) по программам с лечением за рубежом увеличен до 1 млн долларов США («АльфаСИНОПСИС Gold»), по программам с лечением в России – до 10 млн руб.

Также расширена география стран, в которых можно пройти лечение. Помимо России, Израиля и Южной Кореи, во всех программах с возможностью лечения за рубежом, включены страны Европы (кроме Швейцарии и Великобритании). По программе «АльфаСИНОПСИС Gold» доступны клиники всех стран Европы без исключения.

Все программы дополнены новыми актуальными опциями с лимитами до 1 млн руб. по каждой из них – лечением осложнений основного заболевания, т.е. лечение, которое не является частью специализированного лечения по онкологии, а также паллиативная терапия, включая услуги хосписа, которые оказываются пациентам с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями, когда исчерпаны другие возможности лечения и требуется поддерживающая (в том числе симптоматическая) терапия.

Стоимость программ с лечением в России начинается от 600 руб. на человека, с лечением за рубежом – 1400 руб. на человека в год.

«Частота выявления у россиян критических заболеваний, включая онкологию, к сожалению, растет из года в год. С учетом стоимости лечения подобных болезней, важности выбора врача и лечебного учреждения страховые программы приобретают особую актуальность. Они покрывают все самое необходимое для успешного лечения: консультации специалистов, любые методы лечения, включая оперативное вмешательство, гормональную, химио-, лучевую и таргетную терапию, лекарства и другие средства, а также затраты на проживание, транспортные расходы, включая визовый сбор и помощь переводчика, когда лечение проводится за рубежом. Наших застрахованных индивидуально сопровождают менеджеры-кураторы на всех этапах лечения (как в России, так и при лечении за границей) и что немаловажно застрахованным и их близким доступна поддержка психолога. Все организационные вопросы решает страховая компания. Также у клиента есть возможность включить в программу дополнительные риски и опции, увеличить лимиты на услуги. Зачастую такие программы становятся частью социального пакета, который предоставляет работодатель, наряду с ДМС», – говорит Павел Королев, руководитель дирекции международного медицинского страхования «АльфаСтрахование».