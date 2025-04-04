Алена Блин сделала сенсационное признание о Натане в «Шоу Воли»

В воскресенье, 6 апреля, в 00:00 на ТНТ выйдет новый выпуск «Шоу Воли» (16+), гостями которого станут две по-настоящему «магические» женщины. Одна из них, Виктория Райдос, занимается магией буквально, а вторая — Алена Жигалова (Алена Блин) — обладает особым даром создавать скандальные интервью. Зрителей ждут сенсационные признания, неожиданные предсказания и много юмора.

Виктория Райдос: о страхах, музыке и предсказаниях

Для Виктории Райдос это первая встреча с «Шоу Воли», и она сразу признается, что считает себя смелой, потому что разрешила смеяться над собой. В студии она расскажет о своих способностях, а также поделится тем, что делает её счастливой в обычной жизни:

Она обожает музыку, которую муж играет на фортепиано.

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Строго воспитывает детей.

У нее есть необычный страх, о котором она откровенно расскажет.

«Сейчас мне кажется, что я ничего не боюсь. Но есть у меня один страх: „Как я буду выглядеть, когда умру!“ То есть не как я умру — этого я не боюсь. А вот почему-то переживаю, как именно буду выглядеть, когда меня обнаружат в моей постельке», — поделилась Виктория.

Помимо этого, она растолкует сны зрителей в студии и сделает предсказания Павлу Воле и Илье Соболеву. По её прогнозам, «Шоу Воли» ждёт переломный момент через 1,5 года, а Илье Соболеву она рекомендует заняться автомобильным или гоночным спортом, где он сможет добиться успехов.

Алена Жигалова: 300 интервью, тайный корпоратив и Натан

Вторая гостья выпуска — Алена Жигалова (Алена Блин). За 5 лет существования её шоу «Алена, Блин!» она провела 300 интервью со звездами разного уровня. В студии она расскажет:

Кто из гостей запомнился ей больше всего.

Как обманным путем проникла на закрытый корпоратив в Кремле.

А также сделает сенсационное признание о своих чувствах к певцу Натану.

«Давайте я сделаю признание! С первого дня в джунглях я положила глаз на Натана! Я долго на него смотрела и думала: „Что же мне сделать, чтобы этот мужчина обратил на меня внимание?“», — откровенно заявит Алена.