Алексей Учитель откажется от возможной награды за заслуги в кинематографе

Режиссер, продюсер, преподаватель, президент МКФ «Послание к человеку» Алексей Учитель заявил, что если даже ему предложат получить награду за заслуги в кинематографе, то он от нее откажется: это символизировало бы конец карьеры. К своему 70-летнему юбилею (он выпадает на 31 августа) кинодеятель подошел с ощущением, что каждый новый его фильм — это своего рода дебют и что ни в коем случае нельзя повторять самого себя.

Бывало такое, что свои дни рождения режиссер встречал на съемочной площадке. Так случилось и во время производства его последней картины — «Цой». Съемки фильма, отметил Алексей Учитель, — это как большое сражение, потому что здесь нет права на ошибку. Каждый конкретный день уже не вернуть, значит, всякий раз нужно снимать гениально. Такого рода усилия требуют фанатичной преданности своему делу не только от постановщика, но и от всей своей группы, сказал Алексей Учитель «Известиям».

Режиссер работает по 20 часов в сутки, но это его только бодрит. Его позиция — всегда двигаться только вперед и настраиваться на победу.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Если всерьез, то кино — это какое-то самоистязание».