Алексей Щербаков раскроет секрет своего исчезновения в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

«А за что меня наказывать? Я просто гулял!» — Алексей Щербаков возмутился решению ведущих в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» (16+).

В это воскресенье в 18:30 Алексей Щербаков вернётся в проект «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» и, наконец, раскроет секрет своего загадочного исчезновения. Правда, ему никто не поверит. Более того, ведущие шоу Павел Воля и Ляйсан Утяшева решат наказать комика за его поступок.

Прошлый выпуск закончился на интригующей ноте: ни зрителям, ни участникам пока не известно, кто победил в малых испытаниях и вернётся в лагерь — Ангелина Татарченкова или Остап Солдатов. Но вместо них всех ждёт неожиданное появление Алексея Щербакова.

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Комик, который пару выпусков назад просто взял и исчез, заявится обратно на фудтраке и сделает вид, будто ничего не случилось.

«Я просто гулял!» — скажет Алексей в ответ на расспросы сокомандников. Все решат, что это пранк, но наказания избежать ему не удастся — ведущие поставят Щербакову жёсткие условия для дальнейшего участия в проекте.

«Я вышел погулять, споткнулся, очнулся — а мне говорят, что прошло уже четыре дня! Странная история! Со мной такое впервые… говорят, деменция. Но за что меня наказывать? Я же просто гулял! Что за глупости? А Павел Воля, оказывается, был раздосадован тем, что я отлучился из лагеря на час. Взял и придумал наказание!» — возмутится Алексей.