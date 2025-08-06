Алексей Просин: «Те, кто показал себя на поле боя, должны развивать наш регион и страну»

Член общественного совета программы «ГЕРОИ62», директор благотворительного фонда «Форпост» Алексей Просин считает, что те, кто показал себя на поле боя, должны развивать наш регион и страну. И программа, по его словам, как раз и даёт защитникам возможность реализовать себя уже в мирном русле.

Напомним, на проект набрано два потока участников. Участники первого уже прошли образовательный модуль и сейчас работают с наставниками и стажируются в органах власти и госучреждениях.

На второй поток отобрали 46 человек. Обучение для них стартует уже скоро. По итогам выпускники программы получат дипломы и возможность трудоустройства на руководящие должности в госорганизации.