Александров день или Сытник 12 сентября: народные приметы и запреты

12 сентября в православной традиции – день памяти великого князя и одного из самых почитаемых православных святых на Руси Александра Невского. Именно в этот день в 1724 году произошло перенесение мощей святого благоверного защитника России и покровителя воинов из Рождественского монастыря в Троицкий монастырь Санкт-Петербурга.

В народе 12 сентября называют Сытником или Свытником. В этот день принято накрывать столы с угощениями из продуктов нового урожая, хлебосольно встречать гостей. На Руси в этот день говорили: «Сытно с хлебом жить».

Существовала традиция утром подавать к столу ячменную кашу с мёдом. Она, по поверьям предков, приносит силу и здоровье.

Что нельзя и нужно делать? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 12 сентября

Этот день отлично подходит для душевных посиделок в кругу друзей. Смело можно делиться с близкими сокровенным – скорее всего, ваши желания сбудутся, а тайны останутся нераскрытыми.

Православные христиане верили, что святой Александр Невский откликнется на просьбу супружеских пар, мечтающих о рождении мальчика, и подарит долгожданного наследника. Для этого 12 сентября нужно обязательно сходить в храм и помолиться.

Сегодня нельзя мстить, делать плохие поступки — вернутся к человеку назад. Не ставят 12 сентября заборы, не меняют двери и замки — можно накликать воров. Нельзя плакать — в семье начнутся ссоры и скандалы.

Народные примеры 12 сентября

К хорошему урожаю на следующий год – тёплый вечер и звёздная ночь;

Если берёза начала желтеть с верхушки, то следующая весна будет ранняя, а если снизу, то поздняя;

Дождливую осень и морозную зиму сулит обилие рябины;

Паутина по растениям стелется, значит, быть ближайшим дням тёплыми;