Александров день или Сытник 12 сентября: народные приметы и запреты

12 сентября в православной традиции – день памяти великого князя и одного из самых почитаемых православных святых на Руси Александра Невского. Именно в этот день в 1724 году произошло перенесение мощей святого благоверного защитника России и покровителя воинов из Рождественского монастыря в Троицкий монастырь Санкт-Петербурга.
В народе 12 сентября называют Сытником или Свытником. В этот день принято накрывать столы с угощениями из продуктов нового урожая, хлебосольно встречать гостей. На Руси в этот день говорили: «Сытно с хлебом жить».
Существовала традиция утром подавать к столу ячменную кашу с мёдом. Она, по поверьям предков, приносит силу и здоровье.
Что нельзя и нужно делать? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 12 сентября
Этот день отлично подходит для душевных посиделок в кругу друзей. Смело можно делиться с близкими сокровенным – скорее всего, ваши желания сбудутся, а тайны останутся нераскрытыми.
Православные христиане верили, что святой Александр Невский откликнется на просьбу супружеских пар, мечтающих о рождении мальчика, и подарит долгожданного наследника. Для этого 12 сентября нужно обязательно сходить в храм и помолиться.
Сегодня нельзя мстить, делать плохие поступки — вернутся к человеку назад. Не ставят 12 сентября заборы, не меняют двери и замки — можно накликать воров. Нельзя плакать — в семье начнутся ссоры и скандалы.
Народные примеры 12 сентября
- К хорошему урожаю на следующий год – тёплый вечер и звёздная ночь;
- Если берёза начала желтеть с верхушки, то следующая весна будет ранняя, а если снизу, то поздняя;
- Дождливую осень и морозную зиму сулит обилие рябины;
- Паутина по растениям стелется, значит, быть ближайшим дням тёплыми;
- Пчёлы плотно воском ульи запечатывают – к суровой зиме.