В этом году Александро-Невскую районную больницу оснастят новым диагностическим оборудованием. Об этом губернатор Павел Малков сказал в ходе рабочей поездки в Александро-Невский район. Глава региона посетил ряд объектов социальной инфраструктуры, в том числе районную больницу.

Александро-Невская районная больница обслуживает более 9,5 тысяч человек. Включает стационарное подразделение, поликлинику, 17 ФАПов, один из которых передвижной. Губернатор осмотрел помещения детской консультации, рентген-кабинет, хирургическое отделение, кабинеты узких специалистов и ультразвуковой диагностики.

С руководством и коллективом медучреждения губернатор обсудил потребности больницы. В частности, в настоящее время есть необходимость закупки дополнительного транспорта для больницы и дооснащение медицинским оборудованием.

«Решить эти вопросы надо как можно быстрее, от этого напрямую зависит организация лечебного процесса. Главное, что есть хорошее медицинское учреждение, необходимые квалифицированные специалисты, — сказал Павел Малков. — В этом году окажем поддержку в оснащении районной больницы диагностическим оборудованием».

Так, по словам министра здравоохранения региона Александра Пшенникова, в текущем году медучреждение получит новый аппарат УЗИ. Также прорабатывается вопрос о закупке в Александро-Невскую райбольницу маммографа и эндоскопа, а также автомобиля для оказания неотложной помощи.

В ходе рабочей поездки глава региона Павел Малков также посетил объекты спортивной инфраструктуры. Детско-юношеская спортивная школа Александро-Невского района была капитально отремонтирована в 2022 году по поручению губернатора за счет средств резервного фонда правительства Рязанской области. Кроме того, Павел Малков осмотрел спортивную школу «Александр Невский». Он отметил эффективную работу спортивных учреждений, которые востребованы у местных жителей разного возраста и работают со 100% загруженностью.

«Оба объекта — образцово-показательные. Это не пустые коробки, в них кипит жизнь, есть талантливые тренеры, перспективные молодые спортсмены», — сказал Павел Малков.