Вторник, 9 сентября, 2025
13.5 C
Рязань
Общество

Начала со «скучной базы»: Александра Трусова рассказала, как проходят ее тренировки после родов

Анастасия Мериакри

Уроженка Рязани, фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала, как проходит ее восстановление после родов. Недавно ставшая мамой спортсменка вернулась к тренировкам.

Фигуристка начала со «скучной базы». Она балансирует на каждой ноге по полторы минуты, чтобы совершать прыжки.

«Как бы мне ни хотелось, чтобы все было быстрее, но, увы…», — поделилась Александра Трусова.

Александра решила помочь начинающим спортсменам и раз в неделю будет отвечать на случайно выбранные вопросы из комментариев, касающихся спорта.

«Вы можете задать любой вопрос: про режим тренировок, достижение необходимой формы — в общем, про все, что вас волнует. Сразу оговорюсь, что я не буду отвечать на вопросы про себя. Эти вопросы — исключительно для вас и про вас, и я хочу, чтобы мои ответы были полезны каждому, кто занимается спортом», — отметила фигуристка.

Александра Трусова вышла на лед спустя почти две недели после родов. Первая тренировка после длительного перерыва, по словам фигуристки, была долгожданной и проверочной, с чего стоит начать восстановление.

Напомним, Александра Трусова и Макар Игнатов стали родителями 6 августа. 10 августа фигуристку с сыном выписали из роддома домой.

Известные фигуристы решили назвать своего сына Михаил. Мальчик родился весом 3450 гр. и ростом 52 см. Некоторые поклонники обвинили супругов в попытке заработать на ребёнке. Они заработали больше 1 миллиона рублей на рассказах о родах в закрытом телеграм-канале.

