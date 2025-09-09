Начала со «скучной базы»: Александра Трусова рассказала, как проходят ее тренировки после родов

Уроженка Рязани, фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала, как проходит ее восстановление после родов. Недавно ставшая мамой спортсменка вернулась к тренировкам.
Фигуристка начала со «скучной базы». Она балансирует на каждой ноге по полторы минуты, чтобы совершать прыжки.
«Как бы мне ни хотелось, чтобы все было быстрее, но, увы…», — поделилась Александра Трусова.
Александра решила помочь начинающим спортсменам и раз в неделю будет отвечать на случайно выбранные вопросы из комментариев, касающихся спорта.
Александра Трусова вышла на лед спустя почти две недели после родов. Первая тренировка после длительного перерыва, по словам фигуристки, была долгожданной и проверочной, с чего стоит начать восстановление.
Напомним, Александра Трусова и Макар Игнатов стали родителями 6 августа. 10 августа фигуристку с сыном выписали из роддома домой.
Известные фигуристы решили назвать своего сына Михаил. Мальчик родился весом 3450 гр. и ростом 52 см. Некоторые поклонники обвинили супругов в попытке заработать на ребёнке. Они заработали больше 1 миллиона рублей на рассказах о родах в закрытом телеграм-канале.