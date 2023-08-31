Фигуристка Александра Трусова не планирует принимать участие в соревнованиях сезона-2023/24, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, уроженка Рязани после возвращения из Пекина, где выступала в шоу, снизила тренировочную активность. Также известно, что призёрка Олимпиады и раньше размышляла о возможном завершении спортивной карьеры.

Среди причин «СЭ» называет отсутствие международных соревнований, спорные судейские оценки на российских стартах, состояние здоровья фигуристки. Кроме того, Трусова участвует в шоу, реализуется вне спорта, зарабатывая более внушительные суммы.

Ранее Александра говорила, что поставила за сезон одну программу, не уточнив какую. Автор «Спорт-Экспресса» предполагает: увидеть её зрители смогут лишь в коммерческих проектах.

Косвенным подтверждением стали списки участников контрольных прокатов сборной России без Александры. Добровольно отказываться от участия раскрученной спортсменки, собирающей публику, Федерации фигурного катания страны вряд ли будет. Скорее это решение самой Трусовой.

Последний раз на соревновательный лед рязанка выходила в ноябре 2022 года на этап «Гран-при» в Самаре.