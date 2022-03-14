Александра Трусова и Олег Смирнов открыли матч серии плей-офф для МХК «Рязань-ВДВ»

В эти выходные в ДС «Олимпийский» прошли первые игры серии плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги. На домашней площадке МХК «Рязань-ВДВ» встретился с МХК «Кристалл» (г. Саратов).
В воскресенье, 13 марта, почетным гостем матча стала серебряный призер XXIV Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию, уроженка города Рязани Александра Трусова. Вместе с Президентом Федерации хоккея Рязанской области Олегом Смирновым они приняли участие в торжественной церемонии открытия серии плей-офф в Рязани.
Олег Смирнов отметил, что весь регион гордится нашей землячкой.
Александра Трусова, в свою очередь, пожелала удачи своим землякам-хоккеистам и сделала символическое вбрасывание.
В обоих матчах первой серии плей-офф МХК «Рязань-ВДВ» удалось одержать победу над противниками из Саратова, теперь наша «молодежка» отправляется в город соперника, где 16 марта в 16:00 проведет третий матч серии, в случае победы – рязанские хоккеисты выйдут в ¼ финала. Трансляцию можно будет посмотреть по ссылкам в социальных сетях МХК «Рязань-ВДВ».