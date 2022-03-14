Александра Трусова и Олег Смирнов открыли матч серии плей-офф для МХК «Рязань-ВДВ»

В эти выходные в ДС «Олимпийский» прошли первые игры серии плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги. На домашней площадке МХК «Рязань-ВДВ» встретился с МХК «Кристалл» (г. Саратов).

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В воскресенье, 13 марта, почетным гостем матча стала серебряный призер XXIV Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию, уроженка города Рязани Александра Трусова. Вместе с Президентом Федерации хоккея Рязанской области Олегом Смирновым они приняли участие в торжественной церемонии открытия серии плей-офф в Рязани.

Олег Смирнов отметил, что весь регион гордится нашей землячкой.

– Очень приятно, что девушка, которая вставала на коньки на этом самом льду, сегодня – является настоящей «русской ракетой», которая ставит невероятные рекорды и добивается огромных высот! Мы очень рады, что Александра посетила сегодняшний матч!.

Александра Трусова, в свою очередь, пожелала удачи своим землякам-хоккеистам и сделала символическое вбрасывание.

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В обоих матчах первой серии плей-офф МХК «Рязань-ВДВ» удалось одержать победу над противниками из Саратова, теперь наша «молодежка» отправляется в город соперника, где 16 марта в 16:00 проведет третий матч серии, в случае победы – рязанские хоккеисты выйдут в ¼ финала. Трансляцию можно будет посмотреть по ссылкам в социальных сетях МХК «Рязань-ВДВ».