Пятница, 17 февраля, 2023
7info

Александра Трусова: Год назад я пришла к своей цели, но моя мечта не сбылась

На главнуюНовости Рязани

Ровно год назад фигуристка Александра Трусова стала серебряным призёром Олимпиады в Пекине. Об этом уроженка Рязани напомнила, опубликовав пост в телеграм-канале.

— Год назад я пришла к своей цели! Исполнила 5 четвертных прыжков в одной программе, — написала Александра. — И установила 11 Олимпийских рекордов!

Правда, сразу же после этого Трусова выразила сожаления, что её мечта в тот день не сбылась, пожелав читателям, чтобы их заветные желания сбывались.

Спортсменка, ставшая второй на Олимпиаде, очень сильно расстроилась. Очевидно, что мечтой Александры было первое место. Но она уступила его другой россиянке — Анне Щербаковой.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации