Александра Трусова: Год назад я пришла к своей цели, но моя мечта не сбылась

Ровно год назад фигуристка Александра Трусова стала серебряным призёром Олимпиады в Пекине. Об этом уроженка Рязани напомнила, опубликовав пост в телеграм-канале.

— Год назад я пришла к своей цели! Исполнила 5 четвертных прыжков в одной программе, — написала Александра. — И установила 11 Олимпийских рекордов!

Правда, сразу же после этого Трусова выразила сожаления, что её мечта в тот день не сбылась, пожелав читателям, чтобы их заветные желания сбывались.

Спортсменка, ставшая второй на Олимпиаде, очень сильно расстроилась. Очевидно, что мечтой Александры было первое место. Но она уступила его другой россиянке — Анне Щербаковой.