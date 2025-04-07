Александра Никулина из Рязанской области отпраздновала 105-летний юбилей

В Рязанской области свой 105-летний юбилей 7 апреля отпраздновала Александра Никулина. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Александра Никулина родилась 7 апреля 1920 года в селе Тимошкино Шиловского района. С 1940 года работала учителем математики в Сасовской школе. Трудилась педагогом Костыльской начальной и Путятинской семилетней школ. В 1946 году переехала жить в село Песочня, здесь работала учителем математики Песоченской школы до 1972 года. С 1981 по 1986 годы была библиотекарем.

Александру Никулину поздравили заместитель главы администрации Путятинского округа Ирина Давыдова, директор Песоченской школы Сергей Паршиков и юнармейцы.

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