Александра Баязитова: «У меня теперь такое ощущение, что я попала в рай для журналистов»

Суд оставил журналистку Александру Баязитову в сизо, – сообщает Telegram канал Baza.
В суде арестованная журналистка рассказала, что на допрос поехала добровольно, а улики уничтожит она не сможет, поскольку у неё изъяли всю технику. По словам Баязитовой, в течение месяца никаких новых свидетелей не появилось. В документах также не фигурируют пострадавшие или потерпевшие.
Как рассказала журналистка, в СИЗО 6 она изолирована в камере для особо опасных преступников.
Александру Баязитову обвиняют в шантаже Промсвязьбанка. Суд решил оставить её в следственном изоляторе.
Официальных комментариев пока не поступало.