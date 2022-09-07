Александра Баязитова: «У меня теперь такое ощущение, что я попала в рай для журналистов»

Суд оставил журналистку Александру Баязитову в сизо, – сообщает Telegram канал Baza.

В суде арестованная журналистка рассказала, что на допрос поехала добровольно, а улики уничтожит она не сможет, поскольку у неё изъяли всю технику. По словам Баязитовой, в течение месяца никаких новых свидетелей не появилось. В документах также не фигурируют пострадавшие или потерпевшие.

Александра Баязитова: «Меня обвиняют в шантаже Промсвязьбанка. Я не очень понимаю, как я могу их продолжать шантажировать, если я вообще их не шантажировала. Я слышала, что человек, который написал заявление в полицию, уехал за границу»

Как рассказала журналистка, в СИЗО 6 она изолирована в камере для особо опасных преступников.

Александра Баязитова: «Это, конечно, лестно: ведь следствие даже Голунова не считало особо опасным. Конечно, историй у меня теперь много. Такое ощущение, что я попала в рай для журналистов. Я очень надеюсь, что суд согласится с тем, что изоляция меня с самыми опасными преступниками не имеет смысла».

Александру Баязитову обвиняют в шантаже Промсвязьбанка. Суд решил оставить её в следственном изоляторе.

Официальных комментариев пока не поступало.