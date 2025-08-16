Суббота, 16 августа, 2025
Происшествия

Александр Тютин, нуждающийся в медпомощи, пропал в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани разыскивают 34-летнего Александра Тютина. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

15 августа 2025 года Александр вышел из дома и не вернулся. Отмечается, что мужчине необходима медицинская помощь.

Особые приметы: рост 172 см, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза голубые. В день пропажи был одет в желтую футболку, темно-серые шорты, темно-коричневые спортивные туфли и желтую кепку.

Если у вас есть информация о местонахождении Александра Тютина, сообщите ее по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

