Александр Шаститко назначен заместителем губернатора Рязанской области

20 июня Олег Сулица официально уволился из РГУ им. С.А. Есенина. Об этом 7 info сообщил собственный источник. 12 мая 2022 года он был назначен исполняющим обязанности ректора Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. Его представил коллективу университета ныне покойный муж Дианы Гурцкой Пётр Кучеренко. Олег Сулица в 2004 году с отличием окончил Рязанский...