Вторник, 20 июня, 2023
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Александр Шаститко назначен заместителем губернатора Рязанской области

Татьяна Проводина
Фото со страницы Александра Шаститко ВКонтакте

Во вторник, 20 июня, на заседании правительства Рязанской области Павел Малков назначил бывшего главу администрации Пронского района Александра Шаститко своим заместителем.

Александр Шаститко займётся вопросами сельского хозяйства.

Представляя нового заместителя, Павел Малков охарактеризовал Александра Петровича как инициативного, грамотного и неравнодушного человека и пожелал ему успехов в новой должности.

Накануне стало известно, что Александр Шаститко покинул пост главы администрации Пронского района.

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