Александр Семёнов переизбран председателем Рязанского электропрофсоюза

Председателем Рязанской областной организации Всероссийского электропрофсоюза вновь избран Александр Семёнов. Соответствующее решение приняли участники XXII отчётно-выборной конференции организации.

На конференции присутствовали 37 делегатов из всех первичных профсоюзных организаций территориальной структуры профсоюза. В работе приняли участие профсоюзные активисты, председатели первичных профсоюзных организаций, председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова, ведущий специалист Департамента организационного развития и правового обеспечения аппарата Всероссийского электропрофсоюза Александр Чилин, начальник управления по работе с персоналом филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» Ирина Андреева. Вели конференцию председатель Рязанской областной организации ВЭП Александр Семенов и заместитель председателя Владимир Жданов.

От имени и по поручению председателя отраслевого профсоюза Юрия Офицерова перед участниками конференции выступил Александр Чилин.

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Заслушав отчётный доклад, делегаты конференции единогласно признали работу областного комитета удовлетворительной, определив в принятом постановлении основные направления деятельности территориальной организации на период 2025–2030 годов.

Для избрания на должность председателя территориальной организации была выдвинута единственная кандидатура. За Александра Семёнова проголосовали единогласно. В ближайшие 5 лет он будет руководить Рязанским электропрофсоюзом.

По завершению конференции участники посетили мемориал на площади Победы.