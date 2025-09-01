Понедельник, 1 сентября, 2025
Александр Петров станет ведущим приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды» на СТС

Алексей Самохин
Фото: СТС

Канал СТС и компания «ВайТ Медиа» начали съёмки приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды». Ведущим проекта выступит актёр Александр Петров. 

Съёмки проходят в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» в Кронштадте. Основные события разворачиваются на территории легендарного морского форта Император Александр Первый.

«Для меня это настоящий выход из зоны комфорта: телевизионные съёмки — это другие правила игры, — рассказывает актёр. — Я открыл в себе новые грани и увидел неподдельные эмоции. В экстремальных условиях человек раскрывается иначе. Главное для меня, и, надеюсь, для зрителей — увидеть, как наши герои преодолевают страхи и показывают то, что раньше скрывали».

В каждом выпуске звёздные участники приплывают к форту, где им предстоят испытания: на высоте, в воде, среди насекомых и животных, а также в таинственных кельях и башнях. Команда должна собрать пять частей ключа и подсказки, чтобы в финале получить сокровища Петра Первого, которые, по легенде, спрятаны в форте Кроншлот.

