Александр Куренков поздравил коллег и ветеранов с Днём гражданской обороны

Глава МЧС России Александр Куренков поздравил с Днём гражданской обороны ветеранов и сотрудников ведомства.

В 2022 году 4 октября отмечается 90-ая годовщина со дня образования гражданской обороны.

4 октября 1932 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР утверждено Положение о противовоздушной обороне территории СССР. Документ положил начало созданию местной противовоздушной обороны, предназначавшейся для защиты населения от воздушного нападения противника. Затем она стала основой для построения гражданской обороны в её современном облике. Поздравление министра опубликовано на сайте ГУ МЧС по Рязанской области.

Александр Куренков: «В наши дни гражданская оборона – это активно развивающаяся, многоплановая и охватывающая все сферы жизни современного общества система мероприятий, играющая исключительную роль в обеспечении национальной безопасности и благополучия нашей страны»

Глава ведомства отметил, что самой ценной движущей силой гражданской обороны являются люди, чей упорный труд, высокий профессионализм, самоотверженность и верность долгу помогают достойно решать поставленные задачи, своевременно приходить на помощь и спасать человеческие жизни.

Министр уверен, что молодое поколение достойно продолжит традиции, заложенные старшими поколениями, а гражданская оборона будет надёжной защитой нашего государства и его граждан от всевозможных вызовов и угроз, оправдает доверие всех, кто нуждается в помощи.

Александр Куренков пожелал коллегам, ветеранам и их близким благополучия, мира и крепкого здоровья.